© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gaffe della Wales Football Association, che ieri dopo il comunicato della Juventus ha voluto dar spazio sui suoi canali social al trasferimento in Italia del centrocampista gallese Aaron Ramsey. Nulla di particolarmente significativo, se non fosse per il numero di maglia assegnato al calciatore attualmente all'Arsenal: si tratta della numero 10, quello attualmente sulle spalle di Paulo Dybala.