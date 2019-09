© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Rudi Garcia ha parlato anche del calcio italiano: "Sembra in crescita, soprattutto dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Certo, Premier e Liga qui sono più seguite. La Serie A sarà più competitiva? Forse sì. La Juve è favorita, ma vedo bene il Napoli e l’Inter. Penso che i primi 3 posti saranno loro. Per il 4°, oltre a Roma, Milan e Lazio, c’è l’Atalanta".