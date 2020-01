© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il dg del Genoa, Flavio Ricciardella, ha parlato così a Sky Sport a margine della presentazione del nuovo allenatore Davide Nicola: "Abbiamo creato un Centro Sportivo più funzionale a una squadra di Serie A, con due campi e una nuova palestra. I tifosi a breve potranno poi entrare nel Centro Sportivo e vedere in prima persona gli allenamenti che riterremo opportuno aprire al pubblico da delle tribune dedicate. Abbiamo rinnovato le nostre strutture anche perché non consideriamo minimamente ad oggi la possibilità di scendere in Serie B".