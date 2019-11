Genoa, Thiago Motta alla caccia del gol: col Toro occasione per Favilli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Occasione dal primo minuto in arrivo per Andrea Favilli: secondo quanto riferito da Tuttosport, vista la difficoltà degli attaccanti del Genoa nel trovare il gol, Thiago Motta starebbe infatti pensando di schierare titolare il centravanti classe '97. Fin qui, appena 131 minuti in campionato per lui.