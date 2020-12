Genoa, verso la Juve: recuperano Perin e Melegoni, da valutare le condizioni di Badelj

Nuova seduta di allenamento per il Genoa. La truppa di Rolando Maran è scesa in campo quest'oggi al centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli per preparare la sfida di domenica alle 18 contro la Juventus. Il gruppo rossoblu si sta avvicinando alla gara del "Ferraris" con una seduta incentrata sulla tattica. Come riporta il sito ufficiale della società, buone notizie dall'infermeria con il Grifone che recupera Mattia Perin e Filippo Melegoni mentre verranno monitorate le condizioni di Milan Badelj, fermato a scopo precauzionale oggi a causa di un affaticamento al flessore della coscia.