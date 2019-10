Gentile: "La Juve non ha ancora vinto lo scudetto: il Napoli può rientrare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Claudio Gentile, ex difensore campione del mondo nel 1982, ha parlato del Napoli a Radio Punto Nuovo: "La Juve non ha ancora vinto lo scudetto, se la pensassero così sarebbe negativo. Lo può vincere se rimane a questi livelli, senza sbagliare i grandi appuntamenti. Fino a marzo e aprile non si potrà ancora decidere nulla. L’inizio è tutto a favore di Sarri, ha saputo cambiare la mentalità dei calciatori rispetto a ciò che facevano con Allegri. Lui però ha vinto cinque campionati e fatto due finali di Champions, bisogna arrivare minimo ai suoi livelli e poi dare un giudizio su chi è meglio dei due. Con Allegri non giocava male ma aveva difficoltà durante la gara, invece con Sarri la prestazione è stata di altissimo livello anche se c’è ancora qualcosa da registrare. Ma il cammino è lungo, si può rimediare e crescere. Il Napoli sicuramente non ha cominciato bene ma bisogna aspettare, non diamo subito sentenze. Ancelotti forse avrà adottato una preparazione diversa, col tempo potremmo tornare a rivedere la squadra ad alti livelli".