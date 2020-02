vedi letture

Ghirelli sui rinvii: "La Serie A vive la situazione più delicata. Pochi spazi per recuperare"

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della situazione dopo il rinvio di diverse gare per l’allarme Coronavirus soffermandosi sulla situazione nella massima categoria: “La Serie A si trova nella situazione più delicata perché ha le coppe europee da disputare, con l’Inter che giocherà giovedì a porte chiuse perché se dovesse saltare quella sfida ci sarebbero ripercussioni internazionali, perché devono coordinarsi con le altre realtà internazionali. Il secondo elemento è che i giocatori delle squadre di Serie A dovranno essere dati entro una data improrogabile alle nazionali che disputeranno gli Europei. Noi, come Serie C, possiamo anche allungarci e giocare durante il periodo degli Europei, magari non incocciando con l’Italia, ma per la Serie A questo è impossibile. Stiamo provando a far funzionare una macchina che dà lustro al paese e che può portare un po' di serenità e tranquillità”.