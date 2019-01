Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

Il Milan non molla Deulofeu, insiste per riavere lo spagnolo: nuovi contatti. Il Watford però non accetta un trasferimento con la formula del prestito con diritto di riscatto e chiede 25 milioni. Il Milan comunque prepara un nuovo affondo, quindi una possibile nuova offerta per convincere il club inglese. Carrasco invece si allontana: il giocatore è sempre più in orbita Inter. Marotta ha confermato la trattativa ed ha annunciato la volontà di Perisic di andare via (per il croato l'Arsenal ha offerto 5 milioni per il prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni, ma l'Inter lo lascerebbe partire solo a titolo definitivo). Tornando a Carrasco: l'idea è di dare in cambio al Dalian Antonio Candreva. Inoltre l'Inter lunedì incontrerà anche l'Udinese per De Paul. I nerazzurri proveranno a chiudere adesso per giugno, anche per anticipare la concorrenza del Napoli che ha già presentato all'Udinese un'offerta da 30 milioni.

E' saltato il trasferimento di Antonio Donnarumma all'Olympiacos: il club greco non poteva più aspettare (il Milan aveva rimandato la partenza del portiere, complici i problemi fisici di Reina) e alla fine ha chiuso per Lodygin dallo Zenit.

Cambio in vista sulla panchina del Bologna dopo il ko contro il Frosinone: avventura al capolinea per Inzaghi, c'è Mihajlovic. Domani avverrà l'incontro tra i rossoblù e l'entourage dell'allenatore per trovare l'intesa.

Domattina i giovani Zennaro e Basit sosterranno le visite mediche con il Genoa (poi torneranno fino a fine stagione ai rispettivi club, ovvero Venezia e Arezzo). Visite, sempre domani, anche per Radovanovic con il club rossoblù. Il Genoa comunque si avvicina sempre più anche a Lerager del Bordeaux: la trattativa procede positivamente. Inoltre, interessa Modibo del Lens.

Il Sassuolo si prepara ad accogliere Demiral: previsto per martedì l'arrivo in Italia del difensore. Operazione in prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni.

Serie B: domani è il giorno delle firme dello scambio Leali-Bizzarri tra Foggia e Perugia. Ufficiale l'arrivo a Pescara di Sottil dalla Fiorentina. Venezia: attesa per domani la firma di Mazan.

Dall'estero: ufficiale l'arrivo in prestito di Gelson Martins al Monaco.