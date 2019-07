Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

La Juventus è vicinissima a Matthijs De Ligt. Dopo l'accelerata delle ultime ore, fra i bianconeri e l'Ajax sono rimasti da defnire gli ultimi cavilli formali, quali termini di pagamento e garanzie. In arrivo il via libera definitivo. Perin in uscita verso il Portogallo: più Benfica che Porto nel futuro del portiere. L'ex Genoa starebbe decidendo per il sì definitivo. Il club bianconero in giornata ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Romero: 26 milioni di euro al Genoa. Per il giocatore contratto quinquennale. Ma per un altro anno resterà in prestito al club rossoblù.

Oggi è stata la giornata dell'ufficialità di Nicolò Barella all'Inter. Il centrocampista del Cagliari passa al club nerazzurro in prestito con obbligo di riscatto: affare da 45 milioni di euro totali (12 per il prestito, 25 per l'obbligo). Il giocatore ha svolto in giornata anche le visite mediche di rito.

Il Napoli ha raggiunto l'accordo con il Fenerbahce per Elmas. Importanti passi avanti nelle ultime ore. Affare che potrebbe chiudersi sui 15-16 milioni più bonus. Si stanno definendo gli ultimi dettagli con l'agente del centrocampista macedone, ma la stretta di mano può avvenire già entro domenica.

L'Inter continua a muoversi sul mercato. Si continua a lavorare per Lukaku, ma il Manchester United non fa sconti e chiede 85 milioni di euro. Ufficiale l'acquisto a titolo definitivo di Radu, portiere romeno classe '97. Il giocatore tornerà in prestito per un anno a Genoa, dove è già stato nella scorsa stagione. Si pensa anche alle uscite: Borja Valero, Joao Mario che è stato sondato dal Wolverhampton e Brazao.

Il Milan continua a lavorare per rinforzare il centrocampo. Oggi nuovo incontro con la Fiorentina per Veretout: i rossoneri hanno alzato l'offerta a 15 milioni più 2 di bonus e si sono avvicinati alla richiesta del club viola di 25 milioni. Il centrocampista non è stato convocato per la tournée in America ed è quindi in uscita. Previsto anche un nuovo incontro tra la Fiorentina e la Roma, altra squadra interessata a Veretout. L'offerta del club giallorosso è di 16 milioni più 2 di bonus. Qualora non dovesse arrivare Veretout, un'altra idea per il centrocampo rossonero potrebbe essere Jean Michael Seri, centrale classe 1991 del Fulham. L'ivoriano, che è arrivato la scorsa estate dal Nizza per 30 milioni, partirà in seguito alla retrocessione degli inglesi. Per ora solo sondaggi.

Capitolo Roma: Mancini sempre più vicino. L'affare potrebbe chiudersi tra il weekend e la prossima settimana: 20 milioni più bonus fra prestito e obbligo di riscatto. Fronte uscite: Gerson è stato ceduto al Flamengo. Il giocatore torna in patria dopo l'esperienza alla Fiorentina. La sua cessione porterà nelle casse della Roma, tra costo del cartellino e percentuale sulla futura rivendita, una cifra di circa 10 milioni di euro.

L'Atalanta in caso di addio di Mancini potrebbe prendere Sergi Gomez, difensore del Siviglia. Trattativa in corso fra i due club.

Jeison Murillo in serata è atterrato a Genova: sarà un nuovo giocatore della Sampdoria. L'affare con il Valencia è stato impostato sulla base di un prestito oneroso (2 milioni) con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni. Il club blucerchiato ha preso in prestito Avogadri, portiere classe 2001 dell'Atalanta. Intanto oggi è stato ufficializzato il trasferimento di Andersen al Lione.

La Lazio ha ufficializzato l'arrivo di Manuel Lazzari dalla Spal dopo le visite mediche svolte nella giornata di giovedì. Per Jony si attende l'ufficialità, il club biancoceleste ha esercitato la clausola rescissoria.

Il Torino cerca un altro portiere dopo Sirigu e Rosati. La prima scelta è Alberto Paleari, l'anno scorso protagonista con il Cittadella. Il club veneto pensa già al sostituto: piacciono Seculin del Chievo e Provedel dell'Empoli.

Oggi Francesco Cassata ha svolto le visite mediche con il Genoa. Scambio con il Sassuolo, al club neroverde il portiere Russo. ll Sassuolo sta continuando a lavorare per trovare l'intesa con il Borussia Dortmund Toprak. Tutto fatto per l'arrivo di Caputo dall'Empoli.

Il Frosinone rinforza la difesa. Dal Palermo sono arrivati Alessandro Salvi e Przemyslaw Szyminski. I due sono arrivati in città e domani dovrebbero raggiungere il ritiro della squadra. Per la porta l'idea è Provedel dell'Empoli, possibile lo scambio con Bardi.

L'Empoli vuole puntellare il centrocampo. Obiettivi Viviani della Spal e Maiello dal Frosinone.

Il Cagliari lunedì incontrerà il Boca Juniors per definire l'arrivo di Nahitan Nandez, da mesi obiettivo del club sardo.

Il Verona continua a lavorare per Verre della Sampdoria.

Lecce molto attivo sul mercato. Oggi ha ufficializzato gli arrivi di Lapadula e Rossettini. Vicino anche Gallo del Palermo.

Serie B - Il Venezia insiste per Vacca e può chiudere anche per Capello dal Cagliari. Pisa vicino a Siego e in arrivo Raul Asencio dal Genoa. La Juve Stabia ha ufficializzato l'arrivo in prestito di Del Sole. Ufficiale anche Strizzolo al Pordenone.

Estero - Il Barcellona ha pagato i 120 milioni della clausola per acquistare Griezmann dall'Atletico Madrid. Ma i colchoneros hanno fatto sapere che la somma sborsata non basta, perché l'accordo è stato trovato dopo che la clausola si riducesse da 200 ai 120 attuali.