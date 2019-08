Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

Fonte: Gian lucadimarzio.com

Il calciomercato prosegue, tra ufficialità, trattative e colpi in chiusura.

A Lukaku la maglia numero 9 dell'Inter che dunque non sarà più sulle spalle di Mauro Icardi. E se sul fronte Dzeko la situazione al momento resta la stessa (la Roma continua a chiedere 20 milioni e resiste perché ad ora non ha un sostituto pronto a prendere il posto del bosniaco), per quanto riguarda le possibili uscite il Bayern Monaco resta sempre interessato a Perisic. Il club tedesco vorrebbe portare in Bundesliga il croato con un prestito oneroso; tuttavia nè l'Inter nè il giocatore sono convinti di questa formula. La trattativa dunque prosegue.

L'Atalanta ha ufficializzato l'acquisto di Martin Skrtel; stesso discorso per la Fiorentina con Pulgar e per il Verona con Tutino. Ufficiale anche Schone al Genoa, mentre al Cagliari è arrivata l'ufficialità di Nandez.

Restando in tema rossoblù: doppia operazione in uscita per il club sardo. Diego Farias sta per lasciare il club rossoblù, direzione Lecce, con la formula del prestito (a 1,5 milioni) con obbligo di riscatto in caso di salvezza a 5 milioni. Santiago Colombatto, invece, andrà in prestito alla Virtus Entella. Entrambe le operazioni sono in chiusura.

La Sampdoria continua a seguire Mehdi Léris, centrocampista di proprietà del Chievo. Valutazioni in corso sul classe '98, che rappresenta un'opzione giovane che piace eccome ai dirigenti doriani. Proseguono i contatti con la società veneta, che registra sul proprio giocatore anche l'interesse della Spal. La Samp inoltre vuole regalare un esterno a Di Francesco. Per questo motivo adesso il club blucerchiato ha intensificato i contatti con il Bordeaux per François Kamano, esterno classe 1996 della Guinea, per dimiuire la distanza tra richiesta e offerta.

La Spal cerca un rinforzo sugli esterni dopo l'infortunio al ginocchio sinistro di Fares, subito in amichevole contro il Cesena. L'obiettivo individuato dal club biancoazzurro sarebbe Arkadiusz Reca, terzino sinistro classe '95, che la dirigenza ha chiesto all'Atalanta nella giornata di oggi. Nel frattempo si lavora anche per la pista Laxalt: la Spal ha avviato i primi contatti con l'entourage del giocatore del Milan, su cui c'è anche il Parma. Il ds giallobù Faggiano oggi ha incontrato Paolo Maldini col quale ha parlato anche di Ivan Strinic, per il quale sono state chieste informazioni.

Walace, centrocampista classe '95 arrivato dall'Hannover, sabato diventerà ufficialmente un nuovo rinforzo per l'Udinese: ultimo piccolo dettaglio sistemato in giornata e dunque domani si potrà procedere con la firma.

Il Bologna ha salutato Donsah, partito direzione Brugge.

Rinforzo in difesa per il Lecce che si prepara ad accogliere Andrea Rispoli. Il terzino classe '88, svincolato dopo l'ultima esperienza al Palermo, ha trovato dunque una nuova squadra e lunedì sosterrà le visite mediche con i giallorossi. Martedì, invece, sarà poi il giorno della firma sul contratto biennale che lo legherà alla squadra di Liverani.

Serie B: nuovo rinforzo tra i pali per il Pisa che ha preso a titolo definitivo Simone Perilli, portiere del Pordenone: pronto un contratto biennale. Percorso inverso, invece, per Roberto Zammarini (centrocampista classe '96) che andrà al Pordenone in prestito con diritto di riscatto. Al Cosenza piace Mbakogu e intanto il club ha preso Pierini dal Sassuolo. L'Entella accoglie Schenetti dal Cittadella. Il Frosinone prende lo svincolato Rohden e Haas dall'Atalanta.