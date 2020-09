Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

Braccio di ferro in questo momento tra il Napoli e Arkadius Milik. In serata, al termine dell'amichevole vinta per 4-0 contro il Pescara, sono arrivate le parole di Gattuso proprio sull'attaccante polacco. L'ex Ajax dal canto suo, non convocato per il match contro gli abruzzesi, ha comunicato infuriato al club la volontà di restare almeno fino a giugno e giocarsi quindi le sue carte. Da capire adesso la reazione della società. Una scelta questa che allontana ancora di più Edin Dzeko dalla Juventus.

La Juventus, continua a lavorare per trovare il sostituto di Gonzalo Higuain, prossimo all'Inter Miami. Continuano i contatti per Olivier Giroud del Chelsea. Il calciatore francese ha un patto con il club inglese per potersi liberare per 5 milioni in caso di offerta da parte di una squadra importante, il che faciliterebbe un suo eventuale passaggio alla corte di Pirlo. La prima scelta della Juventus resta comunque Luis Suarez. Novità riguardanti il passaporto attese per la prossima settimana.

L'Inter pensa a rinforzare la facia sinistra in caso di uscita di Dalbert. Il nome è quello di Marcos Alonso in uscita dal Chelsea. Il calciatore ha già lavorato proprio nel club inglese con Antonio Conte. Capitolo Vidal: l'operazione si farà, ma si cerca ancora un accordo. Altri contatti nel weekend tra il club nerazzurro e il Barcellona per cercare di trovare una soluzione che vada bene per tutte le parti in causa.

Josip Brekalo è un obiettivo concreto per l'Atalanta. Il club vorrebbe portarlo in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. I tedeschi però intendono privarsene solo a titolo definitivo. Il club del presidente Percassi ha chiuso anche per l'arrivo di Sam Lammers. Operazione da 9 milioni, il calciatore è atteso a Bergamo massimo per l'inizio della prossima settimana.

Alessandro Florenzi ha lasciato Roma, per trasferirsi a Parigi e iniziare una nuova avventura con la maglia del Paris Saint Germain. Il difensore, è arrivato intorno alle 8.30 a Ciampino, per volare in Francia e svolgere le visite mediche. Superato anche l’ultimo step, l’ex Valencia in serata ha poi firmato il contratto che lo legherà ai Campioni di Francia per la prossima stagione. Florenzi si trasferisce in prestito con diritto di riscatto. Intanto secondo giorno in città per Dan Friedkin, insieme al figlio Ryan: il nuovo proprietario del club giallorosso ha seguito anche oggi l’allenamento della Roma.

In casa Lazio, nella giornata di oggi, c’è stato un incontro a Roma tra Francesco Acerbi, l'agente Pastorello, Igli Tare e Claudio Lotito. Clima positivo, il disguido comunicativo è stato chiarito, la volontà comune è lavorare per trovare una soluzione condivisa e proseguire il rapporto, con l’impegno di mantenere la negoziazione su un piano di riservatezza.

La Fiorentina ha ormai chiuso la trattativa che porterà di nuovo in viola Borja Valero, mancano solo le visite mediche e la firma sul nuovo contratto. Confermato anche il passaggio di Benassi al Verona di Ivan Juric. L'ex calciatore del Torino, svolgerà domani le visite mediche. Fiorentina che ha chiesto informazioni su Keita Balde. Sull'ex Inter c'è anche l'interesse di Sampdoria, Cagliari e Marsiglia, ma la soluzione della squadra allenata da Beppe Iachini pare essere la più intrigante per l'attaccante.

Il Torino, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato la cessione in prestito di Ola Aina al Fulham. L’ex Hull City si trasferirà in prestito con diritto di riscatto: 2,5 subito e 12,5 nel caso in cui gli inglesi decidessero di riscattare il cartellino. È stata poi prevista una percentuale del 10% sulla futura rivendita. Intanto tentativo del Tottenham per Andrea Belotti: gli inglesi hanno offerto un prestito con diritto di riscatto per una cifra totale di 50 milioni di euro. Il Torino ha fatto sapere agli Spurs che intende considerare solo eventuali offerte per una cessione a titolo definitivo.

Cagliari, resta in piedi l’opzione Godin: il difensore, che guadagna oltre 5 milioni di euro e ha il contratto fino giugno 2022, deve decidere se accettare il trasferimento e, nel caso, i club dovranno cercare un’intesa. La squadra allenata da Eusebio Di Francesco ha chiesto anche Under alla Roma. Poche le possibilità di esito positivo della trattativa. Intanto è fatta per Zito Luvumbo, firmati i documenti tra club. Operazione da un milione di euro più percentuale sulla futura rivendita al club angolano. Il giocatore arriverà a Cagliari e osserverà un periodo di quarantena.

Ciprian Tatarusanu è un nuovo calciatore del Milan. Dopo le visite mediche svolte a La Madonnina questa mattina e l'idoneità sportiva nel pomeriggio alla Clinica Ambrosiana, il portiere ha raggiunto Casa Milan dove ha firmato il suo contratto fino al 2023.

Giornata di visite mediche in casa Genoa, per Miha Zajc: nuovo rinforzo in attacco per la squadra di Rolando Maran, tornato in Italia dopo l'esperienza con il Fenerbahce. Geanoa che ha definito tutto anche per l'arrivo di Karsdorp dalla Roma. Con i giallorossi contatti in corso anche per Juan Jesus. Per i rossoblù sogno Danny Rose. Operazione difficile, che ha però avuto la benedizione del manager degli Spurs Josè Mourinho: "Se va al Genoa, in Serie A, per lui è un bene". Domani visite mediche per Asoro: arriva dallo Swansea, è un attaccante ghanese classe 1999. Dovrebbe chiudersi all’inizio della prossima settimana lo scambio con il Verona tra Andrea Favilli e Marius Stepinski. La formula (in caso di accordo) sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto.

Frenata del Sassuolo: Alessandro Tripaldelli, almeno per il momento, non si muove. Si complicano dunque i piani del Cagliari, che continua il forcing per acquistare subito il terzino classe '99 a titolo definitivo. L'operazione era ben avviata, sulla base di 3 milioni. Su Tripaldelli c'è anche l'interesse del Parma. Incontro in giornata tra i gialloblù e la Juventus. Si è parlato di Felix Correia e soprattutto di Nicolussi Caviglia. Parma che ha chiesto informazione anche per Luca Pellegrini e Marko Pjaca, ma al momento sono pochi i margini della trattativa. Operazioni difficili.

Dopo le visite mediche, è arrivata anche la firma. Riviere è un nuovo calciatore del Crotone. A ufficializzarlo è proprio il club calabrese che annuncia "di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emmanuel Rivière". Contatti in corso con Yonatan Cohen, attaccante mancino del Maccabi Tel Aviv.

Daniele Verde è vicinissimo allo Spezia del ds Mauro Meluso, intenzionato a puntare sul classe 1996 scuola Roma per regalare un esterno di qualità a Italiano. La formula dell'operazione dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. Spezia che ha ufficializzato anche gli arrivi di Marchizza e Dell’Orco. Visite mediche ok per Ismajli, il difensore arriverà dall'Hajduk Spalato. Si insiste per Djidji del Torino che il direttore Sportivo Mauro Meluso avrebbe voluto anche a Lecce.