Gianni Dragoni, Calcio italiano: la grande bolla delle plusvalenze

Fonte: G. Dragoni per ilsole24ore.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si gonfia la bolla nei bilanci del calcio italiano. La bolla costituita dalle plusvalenze del calciomercato è aumentata da 749 a 777 milioni di euro per l'intero calcio professionistico (serie A, B e C) nella stagione sportiva chiusa al 30 giugno 2018. È in grandissima parte costituita dalla serie A, nella quale le plusvalenze sono aumentate da 693,4 a 713,1 milioni (pari al 91,8% del totale).

Bomba a orologeria

È una bomba a orologeria che rischia di esplodere, perché l'aumento delle plusvalenze con le quali spesso si coprono le perdite di gestione gonfia anche i costi nei bilanci, attraverso l'incremento degli ammortamenti sui diritti dei calciatori. Con gli ammortamenti viene spesato in più anni il costo dei cartellini.

Ammortamenti più pesanti

Nell'ultima stagione la voce ammortamenti e svalutazioni è aumentata da 696 a 777 milioni per l'intero calcio professionistico, per la serie A da 628,7 a 712,6 milioni. In entrambi i casi gli ammortamenti finiscono per coincidere con il valore delle plusvalenze, anche questo è un sintomo di patologia dei conti.