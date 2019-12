© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano Ronaldo e la sua famiglia stanno facendo ritorno in Italia. L’attaccante della Juventus è ripartito da Dubai assieme a Georgina Rodriguez e i figli dopo aver ricevuto il premio di miglior calciatore del 2019 al Globe Soccer Award: “Sono onorato di aver ricevuto ancora una volta il premio Globe Soccer! Un momento molto emozionante per me, un premio da condividere con la mia famiglia. Ringrazio per l'ospitalità, a presto Dubai!”, ha scritto su Instagram.