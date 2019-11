"Grazie Pocho!". La dedica del Napoli per l'addio al calcio di Lavezzi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Grazie Pocho!". Questo il messaggio scritto dal Napoli sui propri canali social per l'addio al calcio di Ezequiel Lavezzi, con in allegato un video che ripropone alcune delle più belle giocate dell'argentino in maglia azzurra, da sempre uno di più amati dalla tifoseria del Napoli.