ICC, le formazioni di Milan-Manchester United: Piatek dal 1', out Leao

Fonte: dal nostro inviato Antonio Vitiello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono state ufficializzate le formazioni di Milan-Manchester United, match valido per l'International Champions Cup. Giampaolo schiera il classico 4-3-1-2, con Biglia in cabina di regia. Confermato Suso sulla trequarti, in attacco Castillejo affiancherà Piatek. Lo United non schiera Pogba, in attacco Martial verrà supportato da Mata e Rashford.

MILAN (4-3-1-2)

99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 68 Rodriguez; 11 Borini, 21 Biglia, 10 Calhanoglu; 8 Suso; 7 Castillejo, 9 Piatek. A disp.: 25 Reina, 90 A. Donnarumma, 12 Conti, 46 Gabbia, 23 Strinic, 31 Krunic, 5 Bonaventura, 27 André Silva, 86 Capanni, 88 Mionic, 94 Brescianini, 95 Capone, 98 Maldini. All.: Giampaolo

MANCHESTER UNITED (4-3-3)

1 De Gea; 29 Wan-Bissaka, 16 Rojo, 2 Lindelöf, 23 Shaw; 15 Pereira, 31 Matic, 39 McTominay; 8 Mata, 11 Martial, 10 Rashford. A disp.: 22 Romero, 40 Pereira, 3 Bailly, 4 Jones, 38 Tuanzebe, 14 Lingard, 15 Andreas Pereira, 12 Smalling, 17 Fred, 21 James, 18 Young, 20 Diogo Dalot, 26 Greenwood, 28 Gomes, 36 Darmian, 37 Garner, 44 Chong. All.: Solskjaer

Arbitro: Griffith (GAL)