Oggi in TV, Supercoppa Italiana: c'è Juve-Milan a Gedda

Un talento al giorno , Stanley N'Soki: un terzino per tutte le stagioni

A 19 anni essere un titolare del PSG non è poca cosa, ma Stanley N'Soki non è giocatore da mezze misure: tutto e subito, come dimostra la sua rapida ascesa nel Settore Giovanile dei parigini. Rapido e fortissimo fisicamente, si è imposto subito all'attenzione di Tuchel, che gli ha...