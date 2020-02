vedi letture

Torna la Champions, Polverosi (CdS): "Solo il Liverpool in forma. Attenzione alle tedesche"

Fondo sulla prima pagina del Corriere dello Sport dedicato alla ripresa della Champions League dopo la pausa invernale a firma di Alberto Polverosi. Ecco l'analisi del quotidiano sulla "Coppa dalle grandi orecchie": "Solo il Liverpool, fra le candidate alla vittoria, è davvero in forma. Lo è in pratica dall’inizio della stagione, con le due sole sconfitte, una in Champions (contro il Napoli di Ancelotti) e l’altra in Coppa di Lega (contro l’Aston Villa) quando Klopp ha schierato giovanissimi e riserve. Le altre big non stanno brillando: la Juve non è di sicuro al massimo, così come il Real e l’Atletico Madrid. Attenzione invece alle tedesche, soprattutto al Bayern Monaco e al Borussia Dortmund che stanno vincendo e segnando a valanga. Il Borussia a gennaio ha acquistato Haaland e i gol sono aumentati sensibilmente. E attenzione anche alle outsider: Atalanta e Tottenham (outsider fino a certo punto, visto che si parla di una finalista della scorsa edizione) sono annunciate in buona salute".