Tuttosport, Jacobelli: "E il Governo scoprì i medici del calcio. Perché mai coinvolti?"

“E il Governo scoprì il medico del calcio”. Sulle pagine di Tuttosport, il direttore Xavier Jacobelli legge così il momento del pallone che spera di arrivare alla ripresa e ieri ha incassato il sì del CTS agli allenamenti collettivi: “Naturalmente, per pararsi le spalle non bastava il parere del Comitato tecnico-scientifico così i paletti conficcati sui terreni di gioco da Spa & Spe (Spadafora & Speranza) sono infidi. […] Spadafora dixit: ‘Siano i medici delle società ad assumersi tutte le responsabilità dell’attuazione del protocollo’. Bella scoperta: chi dovrebbe farlo al posto loro: forse il magazziniere o il massaggiatore? Per fortuna, i club della A dispongono di eccellenti équipe sanitarie e di specialisti altrettanto eccellenti. Ma perché ai lunghi tavoli di discussione apparecchiati in videoconferenze, mai una volta i medici del calcio sono stati invitati? Eppure, se c’è una figura indispensabile nella gestione quotidiana della tutela della loro salute, questa è la figura del medico sociale. […] Nei battaglioni di centinaia di esperti chiamati a formare le task force governative, a molto si è pensato, salvo coinvolgere i medici del calcio. Per fortuna non scioperano”.