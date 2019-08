Icc, l'Inter di Conte sfida il Tottenham alle 16.00 su Sportitalia

Fonte: Sportitalia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultimo impegno nell’International Champions Cup per la nuova Inter targata Antonio Conte. I nerazzurri saranno infatti impegnati quest’oggi a Londra in un match di grandissima levatura contro i vicecampioni d’Europa del Tottenham. Un nuovo faccia a faccia dopo la delusione dello scorso anno in Champions League, e soprattutto una grande possibilità per mettersi a confronto con una delle squadre più competitive del continente. Calcio d’inizio previsto per le 16.00 in diretta su Sportitalia (canale 60 dtt).