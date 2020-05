Il calcio ai tempi del Coronavirus: la curva diventa di cartone

Il Borussia Mönchengladbach, quarto in Bundesliga1 ha pensato a una “soluzione-tampone” per contrastare l’idea dei match a porte chiuse (diventerà obbligatoria in caso di ripartenza). La società tedesca, in accordo con la tifoseria, ha pensato così di modificare parte della “Nordkurve” del Borussia Park con speciali cartoni colorati, sottolinea Tuttosport. Circa mille i cartonati realizzati con la sagoma delle persone e le foto degli abbonati. L’iniziativa, tra l’altro, ha rimesso in moto due ditte locali, che, a causa dell’emergenza sanitaria, avevano fermato le attività.