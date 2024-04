Ufficiale Borussia M'gladbach, il Flaco Herrmann si ritira: "Ricordatemi come il vostro n°7"

Il Borussia Mönchengladbach perde una delle sue bandiere: Patrick Herrmann, esterno offensivo classe 1991, ha deciso di ritirarsi al termine della stagione. Ecco la lettera del giocatore, pubblicata sui social: "16 anni, 418 partite, 20.726 minuti, 56 gol, metà della mia vita al Borussia Mönchengladbach.

Con queste parole vi comunico che a fine stagione lascio la carriera di calciatore. Dirti addio non sarà facile per me, ma la stagione in corso è stata per me una battaglia. Ho deciso di arrendermi dopo una matura considerazione. Ringrazio ognuno di voi per il sostegno e la fedeltà. Mi avete sempre ispirato e motivato. Spero che mi ricorderete sempre come il vostro numero 7 con tutti i momenti da pelle d'oca, dalla retrocessione in Champions League.

L'amore per il nostro Borussia rimarrà per sempre parte della mia vita".