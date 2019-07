Il mercato selvaggio dei minorenni: sono il 20% degli affari totali

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna de Il Corriere della Sera dedica un ampio approfondimento ai trasferimenti che vedono coinvolti calciatori ancora non maggiorenni, portando esempi recenti come Xavi Simons - promessa del Barcellona volata a Parigi - o più datati come Martin Odegaard al Real Madrid, la vera scintilla del fenomeno del mercato selvaggio per gli Under-18, per via del suo ingaggio da oltre 80mila euro a settimana. I numeri spaventano: se nel 2011 le richieste di cambio squadre erano 1.460 all'anno, diventate ben 3.754 nello scorso anno. Nei primi sei mesi del 2019 sono già 1.382: ormai il 20% dei trasferimenti complessivi nel calcio riguarda giocatori minorenni. Il quotidiano poi fornisce un ulteriore dato molto interessante: mediamente vengono rigettate circa il 12% delle domande, in quanto non conformi all'articolo 19 del regolamento sulla protezione dei minori. Insomma, un fenomeno da non sottovalutare.