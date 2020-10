Il Torino al lavoro in vista della sfida contro il Sassuolo. Programma differenziato per Izzo

vedi letture

Allenamento pomeridiano al Filadelfia per il Torino in vista della sfida di venerdì a Reggio Emilia contro il Sassuolo. La squadra ha lavorato dapprima in palestra per poi spostarsi sul campo per una sessione tecnica. Programma differenziato per Armando Izzo.