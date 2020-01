© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atalanta ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani alle 20:45 a Milano contro l'Inter. Presenti i due giovani Okoli e Heidenreich, out invece Barrow e Ibanez, al centro di numerose voci di mercato che potrebbero concretizzarsi nelle prossime ore. Dei seguito la lista completa:

Portieri: Gollini, Rossi, Sportiello.

Difensori: Toloi, Castagne, Djimsiti, Gosens, Hateboer, Masiello, Palomino, Okoli, Heidenreich.

Centrocampisti: De Roon, Freuler, Pasalic, Malinovskyi, Da Riva.

Attaccanti: Gomez, Ilicic, Muriel, Piccoli, Traore, Zapata.