Sarà un San Siro pieno quello che domenica vedrà in scena Inter e Atalanta, in quanto sono previsti almeno 60mila spettatori. Fino a ieri, i biglietti venduti erano oltre 55mila (abbonati compresi), quota 60mila se non superata dovrebbe essere facilmente sfiorata. In campionato è stata centrata cinque volte (su 13 gare, una a porte chiuse): Spal, Genoa, Milan, Frosinone, Napoli. E i 78275 presenti per il derby portano alla media stagionale di 60.378. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.