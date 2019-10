Inter, Conte chiede di più a Vecino: col Sassuolo Gagliardini in vantaggio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Conte aspetta il salto di qualità di Matias Vecino. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il tecnico nerazzurro pretende di più dal suo centrocampista che per caratteristiche è perfetto per il suo gioco ma che a differenza di Barella e Sensi non ha ancora fatto vedere le cose migliori in campo. Nella sfida contro il Sassuolo di domenica l'allenatore nerazzurro deve scegliere uno tra lui e Gagliardini per la terza maglia da titolare al fianco di Brozovic e dello stesso Barella, ma l'italiano sembra essere in vantaggio, visto che è rimasto per tutta la sosta a lavorare insieme ai compagni.