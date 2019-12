Inter, contro il Genoa ipotesi tridente Politano-Esposito-Lukaku

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ballottaggio in casa Inter per affiancare Romelu Lukaku nella gara contro il Genoa di sabato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, vista l'assenza di Lautaro Martinez per squalifica, Sebastiano Esposito e Matteo Politano si contendono la maglia da titolare, ma viste le tante assenze a centrocampo non è da escludere neanche l'ipotesi tridente, con i due alle spalle del belga.