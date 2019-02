Sono 21 convocati di Luciano Spalletti per la gara di domani contro il Bologna. Assenti Borja Valero e il lungodegente Keita, torna invece De Vrij dopo il problema che lo ha tenuto fuori nella gara di Coppa Italia contro la Lazio. Esordio in lista per Cedric Soares in campionato, conferma per il giovane Eddy Salcedo:

Portieri: Handanovic, Padelli, Berni;

Difensori: De Vrij, Ranocchia, Asamoah, Cedric, Miranda, Dalbert, D'Ambrosio, Skriniar;

Centrocampisti: Gagliardini, Vecino, Nainggolan, Joao Mario, Perisic, Brozovic;

Attaccanti: Icardi, Lautaro Martinez, Salcedo, Candreva