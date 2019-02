© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani contro la Sampdoria. Out Icardi come preannunciato dallo stesso allenatore in conferenza stampa.

Portieri: Handanovic, Padelli, Berni.

Difensori: De Vrij, Ranocchia, Asamoah, Cedric, Miranda, Dalbert, D'Ambrosio, Skriniar.

Centrocampisti: Gagliardini, Vecino, Nainggolan, Joao Mario, Borja Valero, Perisic, Brozovic.

Attaccanti: Lautaro Martinez, Politano, Candreva.