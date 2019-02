© foto di Insidefoto/Image Sport

Ultime di formazione sull'Inter, che giovedì giocherà contro il Rapid Vienna per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. Out Mauro Icardi, si va verso un nuovo ko di Keita Balde Diao, anche ieri alle prese con un lavoro differenziato. Con l’ex Lazio non si vuole correre alcun rischio, quindi si lavora già nell’ottica della trasferta di Firenze di domenica prossima. Leggera indisposizione per Danilo D’Ambrosio, ma già oggi il problema dovrebbe essere rientrato. Lo riporta il Corriere dello Sport.