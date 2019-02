© foto di Insidefoto/Image Sport

Keita Balde è più vicino al rientro in squadra dopo l'infortunio al bicipite femorale destro che lo tiene ai box da metà gennaio. L'Inter di Luciano Spalletti lo aspetta a braccia aperte, complice la situazione Icardi e l'extra utilizzo di Lautaro Martinez nell'ultimo periodo (il Toro inoltre è squalificato sia in campionato che in Europa League), ma secondo Tuttosport il rientro non dovrebbe esserci prima della gara di ritorno contro l'Eintracht. Intanto Keita nella giornata di ieri è tornato ad allenarsi col pallone e oggi sarà ad Appiano per proseguire le terapie nonostante il giorno libero concesso alla squadra.