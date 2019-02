Inter-Lazio, la moviola de La Gazzetta: "Milinkovic su Icardi da review"

© foto di PhotoViews

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza la sfida di Coppa Italia vinta dalla Lazio contro l'Inter, sottolineando anche i principali casi da moviola. Questo un estratto: "Al 27’ contatto nell’area della Lazio tra Acerbi e Skriniar: si strattonano entrambi, anche se il centrale biancoceleste lo fa in modo più prolungato. Abisso non interviene, il Var (Banti) nemmeno: dubbi. Nella ripresa, al 3’ su cross di Candreva Joao Mario tenta di superare Acerbi, ma non riesce: i giocatori dell’Inter gridano al tocco di mano, ma non c’è. Al 10’ gomitata evidente di Miranda sulla nuca di Correa, doveva scattare l’ammonizione. Al 49’ scivolata di Miranda su Caicedo lanciato a rete, un istante prima che entri in area: intervento rischiosissimo ma sulla palla. Inzaghi protesta e viene espulso. Al 6’ del primo tempo supplementare sul cross di Brozovic stacco di Icardi che cade a terra spinto alle spalle da Milinkovic: la spinta sembra leggera ma il giocatore serbo appoggia le mani sulla schiena dell’argentino: perché non andare alla review? Al 10’ del secondo tempo supplementare Abisso espelle Asamoah per un intervento su Milinkovic: provvedimento esagerato, e stavolta il Var glielo fa notare, così il rosso diventa giallo. All’ultimo istante Banti lo salva di nuovo: l’intervento scomposto di Milinkovic su D’Ambrosio è appena dentro l’area, non fuori, si era visto anche in diretta. Radu protesta in modo plateale, inevitabile il rosso".