Inter, Lukaku a De Vrij: "Ora hai giocato con entrambi i fratelli"

Curioso traguardo per Stefan De Vrij. Il difensore dell’Inter un domani potrà infatti vantarsi di aver giocato con entrambi i fratelli Lukaku. L’olandese ha infatti giocato assieme a Jordan ai tempi della Lazio, mentre nel prossimo campionato avrà in squadra Romelu, colpo del mercato nerazzurro. Ed è proprio l’attaccante ex Manchester United, attraverso le proprie storie su Instagram, a ricordarglielo: “Ora puoi dire di aver giocato con entrambi i fratelli Lukaku”, ha scritto il belga.