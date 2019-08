Inter, Lukaku-mania ad Appiano: necessario ieri l'intervento dei Carabinieri

© foto di Dimitri Conti

La Lukaku-mania ha ormai contagiato tutto il mondo interista: tantissimi erano infatti ieri i sostenitori nerazzurri davanti ai cancelli del centro sportivo Suning, dimostrando un tale entusiasmo per la nuova stella nerazzurra Romelu Lukaku da rendere oltremodo problematica l’uscita dei giocatori al termine dell’allenamento. Le richieste pressanti di selfie e autografi per il nuovo beniamino hanno reso necessario l'intervento dei Carabinieri, che intorno alle 20 si sono presentati davanti alla Pinetina per garantire la gestione dell’ordine pubblico e permettere ai calciatori di tornare tranquillamente a casa. Lo riporta Fcinternews.it