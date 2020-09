Inter, Nainggolan out contro il Benevento: non ci sarà a causa di una faringite

vedi letture

Con un comunicato, l'Inter ha reso noto che Radja Nainggolan non sarà a disposizione per la trasferta di Benevento. "Nainggolan - si legge - non sarà a disposizione di Antonio Conte per la trasferta di Benevento a causa di una faringite". Il Ninja, inoltre, è sempre al centro delle cronache di mercato per la serrata corte del Cagliari che lo rivorrebbe in rosa.