Inter, necessari in tutto 90 tamponi per certificare la negatività nel gruppo squadra

Parlando del protocollo che la Lega Serie A ha predisposto nelle scorse e consegnato a CTS del governo per essere validato, La Stampa sottolinea come per bilanciare la rinuncia ai ritiri blindati sia stato deciso di intensificare tamponi e test sierologici. La Roma, ad esempio, oggi completerà il quarto ciclo di esami, mentre l'Inter - si legge - ha avuto bisogno di 90 tamponi per certificare l'assenza di casi di Covid-19 nel gruppo squadra