© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sospiro di sollievo: la caviglia sinistra di Brozovic non ha riportato lesioni particolari, i legamenti sono salvi. Semplice distorsione, già ieri il piede del croato toccato duro a Lecce era meno gonfio rispetto a domenica sera. I tempi di recupero - sottolinea La Gazzetta dello Sport - dipendono fondamentalmente da quanto velocemente si sgonfierà la caviglia. In linea teorica il centrocampista potrebbe essere a disposizione già per domenica contro il Cagliari, anche se di fatto è praticamente da escludere un impiego dal primo minuto. Logica vuole dunque che Conte si auguri un rientro a pieno regime per la sfida di Coppa Italia di mercoledì prossimo contro la Fiorentina.