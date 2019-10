Inter-Parma, la moviola di Gazzetta: "C'era un rigore su Lautaro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inter-Parma, una partita che lascia l'amaro in bocca ai nerazzurri, che mancano il sorpasso alla Juventus in vetta alla classifica. La squadra di Conte però ha qualcosa da recriminare, come scrive La Gazzetta dello Sport nella sua moviola, in cui si sottolinea una prova non eccezionale del direttore di gara:

"Al 13’ l’arbitro Chiffi fischia il primo giallo a Barella per una trattenuta su Kulusevski, una punizione sarebbe bastata. Al 21’ non fischia la spallata di Kucka su Biraghi. Al 40’ lascia correre quando Lautaro va a terra in area nella morsa di Iacoponi e Hernani con quest’ultimo che lo aggancia: nessuno avrebbe contestato il rigore. Al 51’ l’assistente sventola il fuorigioco di Candreva sul gol di Lukaku. Si apre un consulto fiume col Var: la tv mostra una sola immagine ma la tecnologia è categorica sui millimetri. Il Var incrociando diverse angolazioni stabilisce che il piede sinistro di Scozzarella, sul pallone calciato da Brozovic, è più avanti rispetto alla parte più avanzata di Candreva e lo tiene in gioco".