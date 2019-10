© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sospiro di sollievo per l'Inter. L'infortunio rimediato da Stefano Sensi, uno dei nuovi pilastri della mediana nerazzurra, si è rivelato essere meno serio del previsto e così l'ex del Sassuolo dovrebbe rimanere fuori solo due settimane, con la gara proprio contro i neroverdi come unica da saltare. Al suo posto, stando a quanto riportato da Tuttosport, dovrebbe giocare Roberto Gagliardini, giocatore sul quale Antonio Conte ha dimostrato di aver fiducia. Più staccata l'ipotesi Borja Valero: lo spagnolo nel nuovo corso nerazzurro non ha infatti messo a referto neanche un minuto in gare ufficiali.