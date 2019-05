Inter, Spalletti può giocare il jolly: Lautaro e Icardi insieme dal 1'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In vista di Udinese-Inter di questa sera, La Gazzetta dello Sport scrive delle possibili scelte in attacco del tecnico Luciano Spalletti. L'allenatore potrebbe 'giocarsi il jolly' per la sfida che può valere la Champions League, che corrisponde all'accoppiata Lautaro Martinez-Icardi insieme dall’inizio. Questa soluzione rappresenta ovviamente una possibilità, non una certezza. Nel caso, la spinta involontaria all’accoppiata sarebbe data dal forfait di Vecino, con il conseguente abbassamento a centrocampo di Nainggolan al fianco di Brozovic.