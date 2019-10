Inter, tegola Sensi che salterà anche la Champions: obiettivo Parma

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Altra tegola per l'Inter che dovrà fare a meno anche di Stefano Sensi. Il giocatore cardine del nuovo progetto di Conte non solo salterà la sfida contro il suo Sassuolo, ma anche quella di Champions League contro il Borussia Dortmund. Lo staff medico è al lavoro per permettergli di tornare tra la sfida di Parma e quella di Brescia. A riportarlo è Tuttosport.