© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

San Siro sold out per il match che vale una stagione. Come riporta il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, saranno tra i 65mila e i 70mila i tifosi nerazzurri presenti allo stadio domenica sera per Inter-Empoli, ultima partita della Serie A 2018/19 decisiva per le sorti di entrambe le squadre. Per l'occasione sarà riaperto anche il terzo anello.