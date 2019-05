Invasione al Camp Nou: tifoso chiede libertà dei prigionieri politici

© foto di J.M.Colomo

Invasione di campo al Camp Nou. Come riporta Marca, al 17' un sostenitore del Barcellona è entrato sul terreno di gioco, vestito con una maglietta gialla in cui si leggeva la scritta: "libertà per i prigionieri politici". Le forze dell'ordine hanno prontamente fermato il ragazzo, che è stato accompagnato fuori dal campo mentre urlava frasi a favore dell'indipendenza della Catalogna e della libertà per i politici imprigionati.