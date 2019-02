Italia, anche Bastoni convocato con Inglese. Parma festeggia su Twitter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Anche Alessandro Bastoni convocato per lo stage del 4-5 febbraio con l'Italia. Curiosamente, lo ha anticipato via Twitter il Parma con un messaggio in cui ha pubblicato lo screenshot di una chiamata di Roberto Mancini, diretta proprio al giovane difensore e a Roberto Inglese. I convocati, in effetti, sono stati resi noti oggi nel corso del pomeriggio, pochi minuti dopo il tweet ducale: la presenza di Inglese, fin qui 8 gol in 17 gare, era più che preventivata; quella di Bastoni, che con le sue buone prestazioni ha conquistato un posto da titolare in gialloblù, è una delle sorprese riservate dal Mancio.