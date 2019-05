Italia, Belotti verso il ritorno in Nazionale. Ancora fuori Balotelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non ci sarà solo la finale di Coppa Italia all'Olimpico nell'agenda degli impegni del ct Roberto Mancini e del suo staff per quanto riguarda la giornata odierna. Come scrive il Corriere dello Sport questa mattina, prima di trasferirsi nell'impianto capitolino Mancini farà il punto della situazione in vista delle prossime convocazioni per le gare di qualificazioni ad Euro2020 contro Grecia e Bosnia in programma l'8 e l'11 giugno.

Torna Belotti. E Balo? - Fra i nodi da sciogliere per Mancini c'è quello legato alla convocazione o meno di Andrea Belotti del Torino. Al momento le possibilità di vedere a Coverciano il capitano granata sono in netta ascesa, mentre non ci sono novità sul "borsino" di Mario Balotelli che dovrebbe essere tenuto nuovamente fuori dalla lista azzurra.