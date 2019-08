Italia, Mancini pensa all'esclusione di Zaniolo e Kean dalle prossime sfide

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport fa il punto in vista delle convocazioni del ct azzurro Roberto Mancini per la gare del 5 e 8 ottobre contro Armenia e Finlandia. In particolare, scrive la rosea, Mancini starebbe valutando la non convocazione di Nicolò Zaniolo e Moise Kean per 'colpa' del comportamento non ineccepibile all'Europeo Under 21 (i due arrivarono in ritardo ad una riunione tecnica, ndr). E in linea con le scelte di Di Biagio, ecco che Mancini starebbe pensando ad un 'turno di riposo' per i due baby azzurri, con Simone Zaza che a quel punto entrerebbe prepotentemente in corsa per una chiamata.