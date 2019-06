Fonte: figc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il c.t. dell'Italia Under 20 Paolo Nicolato ha analizzato il successo degli azzurrini sul Mali, valso la qualificazione alle semifinali del Mondiale di categoria in corso in Polonia: "Questa squadra non smette di stupire, stiamo davvero vivendo questo sogno intensamente. Guardiamo avanti, lo facciamo con serenità; la partita è stata durissima contro un avversario molto forte ma questi ragazzi sanno venire fuori dalle difficoltà sempre e comunque. Il Mali è avversario mai domo, molto qualitativo in attacco ma alla fine la nostra maggior freschezza è venuta fuori. Non abbiamo subito i contraccolpi dei due pareggi incassati, sono orgoglioso di questo gruppo".