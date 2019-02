Italia under 19, i convocati per l'amichevole contro la Francia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovo impegno per la nazionale under 19. Messa in archivio l'amichevole vinta in scioltezza con la Spagna per 3-0, gli azzurrini affronteranno un'altra nazionale di primo livello come la Francia. Appuntamento all'Artemio Franchi di Siena mercoledì 13 febbraio alle ore 15.00. ultima gara di preparazione alla seconda fase di qualificazione agli Europei che si terrà dal 20 al 26 marzo contro Serbia, Ucraina e Belgio.

Il ct Federico Guidi ha convocato 22 giocatori nati nel 2000 e nel 2001:

Portieri

Marco Carnesecchi (Atalanta), Alessandro Russo (Genoa)

Difensori

Raoul Bellanova (Milan), Davide Bettella (Delfino Pescara), Antonio Candela (Genoa), Gabriele Corbo (Bologna), Fabio Corradini (Hellas Verona), Paolo Gozzi Iweru (Juventus), Francesco Mezzoni (Napoli), Nicholas Rizzo (Inter)

Centrocampisti

Salvatore Esposito (Ravenna), Lorenzo Gavioli (Inter), Salvatore Pezzella (Roma), Marco Pompetti (Inter), Manolo Portanova (Juventus), Mattia Zennaro (Venezia)

Attaccanti

Davide Merola (Inter), Elia Petrelli (Juventus), Roberto Piccoli (Atalanta), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Alessio Riccardi (Roma), Eddie Anthony Salcedo Mora (Inter).