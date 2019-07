Italia under 19, Nunziata: "Una squadra giovane e valida"

"Il nostro obiettivo è quello di giocare l’Europeo da protagonisti”.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Negli scorsi minuti è uscita la lista dei venti calciatori che difenderanno i colori della nazionale italiana agli Europei under 19. Il nuovo ct, Carmine Nunziata, spiega al sito FIGC cosa lo ha orientato le sue decisioni: “Sono scelte sempre difficili, ma che un allenatore deve fare tenendo conto delle condizioni fisiche e dello stato di forma di ognuno, considerando che qualcuno è rimasto fermo per un mese dopo la conclusione dei campionati”.

Nella rosa figurano ben nove giocatori nati nel 2001, ed uno nel 2002. Una squadra per la metà formata da ragazzi sotto età. Ma che soffre di defezioni importanti, come ad esempio il romanista Riccardi, come anche Bellanova e Bettella. “Una squadra sicuramente giovane – afferma Nunziata – ma altrettanto valida. A Parte Udogie, sono ragazzi che hanno partecipato alle due fasi di qualificazioni e che in questa competizione avranno l’occasione di dimostrare il loro valore. Mi dispiace non avere con me Esposito, Bettella e Bellanova, ragazzi di valore assoluto, ma la trascorsa partecipazione al Mondiale, seppure una grande esperienza, è stata usurante, soprattutto a livello psicofisico e alla fine ne paghi lo scotto. Per Alessio Riccardi, purtroppo, quel piccolo problema al flessore ha compromesso la sua partecipazione. E’ un giocatore di grandi mezzi è avrà modo di dimostrare le sue qualità”.

Il tecnico guarda infine alle insidie che la manifestazione potrà riservare: "Sarà molto importante lo stato di forma atletica visto che i nostri campionati sono finiti da tempo. Nel nostro girone avremo Spagna e Portogallo, due squadre che per tradizione sono state sempre al top della condizione fisica e tecnica. Inoltre, affronteremo la squadra di casa che farà del tutto per dimostrare al pubblico il proprio valore. Ma il nostro obiettivo – conclude - è quello di giocare l’Europeo da protagonisti”.