Italia under 20, arriva la Svizzera: i convocati

Giacomo Raspadori

Nuova sfida per l'Italia under 20. Lunedì 18 novembre alle ore 14, presso lo stadio Comunale “V. Pozzo-Lamarmora”, gli azzurrini affronteranno la Svizzera per la quinta gara del Torneo 8 Nazioni. Per l'occasione il ct Daniele Franceschini ha convocato 23 giocatori, tra cui spiccano gli esordi del difensore Matteo Lovato, titolare a Padova, e dell’attaccante del Pescara Gennaro Borrelli, entrambi classe 2000. Il raduno è fissato per l'11 novembre presso il Centro di Preparazione Olimpica – CONI.

Nei quattro precedenti match l'Italia ha collezionato tre vittorie contro Polonia, Repubblica Ceca e Portogallo, oltre ad un pareggio con l'Inghilterra. Alla fine di marzo le partite con Germania ed Olanda completeranno il quadro.

Portieri

Leonardo Loria (Juventus), Simone Ghidotti (Pergolettese)

Difensori

Raoul Bellanova (Bordeaux), Alessandro Fiordaliso (Venezia), Gabriele Bellodi (Crotone), Alessandro Buongiorno (Torino), Filippo Delli Carri (Juventus), Alessandro Tripaldelli (Sassuolo), Gianluca Frabotta (Juventus), Matteo Lovato (Padova)

Centrocampisti

Manolo Portanova (Juventus), Alessandro Mallamo (Juve Stabia), Salvatore Esposito (Chievo Verona), Andrea Danzi (Hellas Verona), Andrea Colpani (Trapani), Hans Nicolussi Caviglia (Perugia)

Attaccanti

Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gabriele Gori (Arezzo), Emanuel Vignato (Chievo Verona), Domenico Alberico (Hoffenheim), Andre’ Anderson (Lazio), Gennaro Borrelli (Delfino Pescara), Marco Olivieri (Juventus).